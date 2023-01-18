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Генпрокурор Украины: Рассматриваются все возможные версии крушения вертолета

Генпрокурор Украины: Рассматриваются все возможные версии крушения вертолета Правоохранительные органы Украины рассматривают все возможные версии падения вертолета в городе Бровары.
В регионе
18 января 2023 г. 13:17
Генпрокурор Украины: Рассматриваются все возможные версии крушения вертолета

Правоохранительные органы Украины рассматривают все возможные версии падения вертолета в городе Бровары.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.

"Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия. В настоящее время мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ", - сообщил он.

Костин отметил, что дело находится под его личным контролем. По его словам, сейчас есть информация о 17 погибших, из них трое детей. Также 29 человек получили ранения, из них 15 - дети. Пострадавших доставили в больницу.

Отметим, что глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о 19 погибших.

МВД страны сообщил о том, что погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь ведомства Юрий Лубкович.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş prokuroru: “Helikopter qəzası ilə bağlı mümkün versiyalar nəzərdən keçirilir”

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