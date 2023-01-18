Генпрокурор Украины: Рассматриваются все возможные версии крушения вертолета

Правоохранительные органы Украины рассматривают все возможные версии падения вертолета в городе Бровары.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.
"Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия. В настоящее время мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ", - сообщил он.
Костин отметил, что дело находится под его личным контролем. По его словам, сейчас есть информация о 17 погибших, из них трое детей. Также 29 человек получили ранения, из них 15 - дети. Пострадавших доставили в больницу.
Отметим, что глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о 19 погибших.
МВД страны сообщил о том, что погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь ведомства Юрий Лубкович.