Генпрокурор Украины объявил об отставке

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уходит в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил, выступая в Верховной раде по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление президенту Украины об отставке. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе", - заявил Луценко.

Луценко добавил, что "не может допустить двовластия в стране, когда правоохранительную систему уничтожают без доказательств даже за раскрытые преступления".

Луценко занимал пост главы ГПУ с 12 мая 2016 года.

Украинская общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года на 34-м году жизни от ран, вызванных кислотной атакой. Три месяца назад на Гандзюк было совершено покушение - ее облили серной кислотой.