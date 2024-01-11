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Генпрокурор Украины: Экспертиза подтверждает, что российские войска использовали ракеты из Северной Кореи

Генпрокурор Украины: Экспертиза подтверждает, что российские войска использовали ракеты из Северной Кореи Предварительные данные показывают, что при обстреле Харькова 2 января российские войска использовали ракеты, изготовленные в Северной Корее.
В регионе
11 января 2024 г. 22:53
Генпрокурор Украины: Экспертиза подтверждает, что российские войска использовали ракеты из Северной Кореи

Предварительные данные показывают, что при обстреле Харькова 2 января российские войска использовали ракеты, изготовленные в Северной Корее.

Как передает Report, об этом заявил в эфире "Суспiльне" генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей", - сказал он.

По его словам, сейчас проводится комплексная экспертиза, которая должна окончательно идентифицировать ракету. Костин добавил, что в настоящее время сотрудники прокуратуры ищут фрагменты других боеприпасов, использованных при недавних атаках на Харьковскую и Одесскую области.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Baş prokuroru: ilkin ekspertiza Rusiyanın Şimali Koreya raketlərindən istifadə etdiyini təsdiqləyir

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