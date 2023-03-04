Генпрокурор США посетил Украину с необъявленным визитом

Украину с необъявленным визитом посетил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Украину с необъявленным визитом посетил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, он прибыл во Львов, где присоединился к президенту Владимиру Зеленскому.

Как передает CNN со ссылкой на представителя Министерства юстиций, поездку не анонсировали заранее из соображений безопасности. Гарланда пригласил его украинский коллега Андрей Костин.

В Минюсте США сообщили, что генпрокурор "провел несколько встреч и подтвердил нашу решимость привлечь Россию к ответственности за преступления, совершенные в ходе ее несправедливого и неспровоцированного вторжения против ее суверенного соседа".