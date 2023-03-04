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Генпрокурор США посетил Украину с необъявленным визитом

Генпрокурор США посетил Украину с необъявленным визитом Украину с необъявленным визитом посетил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.
В регионе
4 марта 2023 г. 15:22
Генпрокурор США посетил Украину с необъявленным визитом

Украину с необъявленным визитом посетил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, он прибыл во Львов, где присоединился к президенту Владимиру Зеленскому.

Как передает CNN со ссылкой на представителя Министерства юстиций, поездку не анонсировали заранее из соображений безопасности. Гарланда пригласил его украинский коллега Андрей Костин.

В Минюсте США сообщили, что генпрокурор "провел несколько встреч и подтвердил нашу решимость привлечь Россию к ответственности за преступления, совершенные в ходе ее несправедливого и неспровоцированного вторжения против ее суверенного соседа".

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