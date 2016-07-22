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    ​Генпрокурор Казахстана: Терроризм стал главной внутренней угрозой

    Жакил Асанов: Силовые структуры ориентированы на выявление и нейтрализацию террористов

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Терроризм является основной угрозой для безопасности Казахстана.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный прокурор республики Жакип Асанов.

    "Силовые структуры ориентированы на выявление и нейтрализацию террористов. Раньше опасались террористов извне. Теперь угрозы изнутри", - сказал он, выступая на коллегии ведомства по итогам первого полугодия.

    Генеральный прокурор заверил, что правоохранительная система республики в состоянии справиться с террористической и иными угрозами, обеспечив безопасность граждан.

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