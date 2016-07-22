​Генпрокурор Казахстана: Терроризм стал главной внутренней угрозой

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Терроризм является основной угрозой для безопасности Казахстана.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный прокурор республики Жакип Асанов.

"Силовые структуры ориентированы на выявление и нейтрализацию террористов. Раньше опасались террористов извне. Теперь угрозы изнутри", - сказал он, выступая на коллегии ведомства по итогам первого полугодия.

Генеральный прокурор заверил, что правоохранительная система республики в состоянии справиться с террористической и иными угрозами, обеспечив безопасность граждан.