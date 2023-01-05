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Генпрокурор Казахстана: Пытки во время январских событий нельзя оправдать

Генпрокурор Казахстана: Пытки во время январских событий нельзя оправдать В ходе январских событий в Казахстане отдельные сотрудники силовых структур допускали жестокое обращение к задержанным.
В регионе
5 января 2023 г. 10:32
Генпрокурор Казахстана: Пытки во время январских событий нельзя оправдать

В ходе январских событий в Казахстане отдельные сотрудники силовых структур допускали жестокое обращение к задержанным.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил генпрокурор Берик Асылов.

"Это ничем оправдать нельзя. Лица, применявшие пытки, вне зависимости от чинов и положения понесут заслуженное наказание", - заявил Асылов.

Он добавил, что по заявлениям граждан о пытках возбуждено 329 уголовных дел.

"Основанная их часть находилась в производстве Антикоррупционной службы. Специальные прокуроры расследовали уголовные дела в отношении 34 сотрудников полиции и КНБ. В суд направлены дела о пытках 24 лиц в здании полиции Алматинской области, а также 3 граждан (Радченко, Бекжанов, Анафияев), которых пытали в ИВС Алматы и здании отдела полиции Бостандыкского района", - уточнил генпрокурор.

Асылов также рассказал, что расследование по факту смерти в результате пыток Мукашева в Талдыкоргане, Отепбаева в Алматы и Жотабаева в Семее завершено.

Они будут направлены в суд, резюмировал генеральный прокурор.

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