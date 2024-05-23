Генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе уходит в отставку

Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе принял решение подать в отставку по состоянию здоровья.

Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе принял решение подать в отставку по состоянию здоровья.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этот сказано в его обращении, опубликованном ведомством.

"Я принял решение покинуть должность Генерального прокурора Грузии в связи ухудшением состояния здоровья. Мне приходится принимать сложнейшее для меня решение, учитывая рекомендации врачей", - сказано в обращении.

Шотадзе был избран на должность генерального прокурора Грузии в феврале 2020 года.