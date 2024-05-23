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Генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе уходит в отставку

Генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе уходит в отставку Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе принял решение подать в отставку по состоянию здоровья.
В регионе
23 мая 2024 г. 11:23
Генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе уходит в отставку

Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе принял решение подать в отставку по состоянию здоровья.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этот сказано в его обращении, опубликованном ведомством.

"Я принял решение покинуть должность Генерального прокурора Грузии в связи ухудшением состояния здоровья. Мне приходится принимать сложнейшее для меня решение, учитывая рекомендации врачей", - сказано в обращении.

Шотадзе был избран на должность генерального прокурора Грузии в феврале 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş prokuroru istefa verib

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