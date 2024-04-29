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Генпрокурор Армении: В связи с протестами под арестом находятся свыше 2 тыс. человек

Генпрокурор Армении: В связи с протестами под арестом находятся свыше 2 тыс. человек В настоящее время в Армении под арестом находятся свыше 2 тыс. человек.
В регионе
29 апреля 2024 г. 14:10
Генпрокурор Армении: В связи с протестами под арестом находятся свыше 2 тыс. человек

В настоящее время в Армении под арестом находятся свыше 2 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявила генпрокурор страны Анна Вардапетян на заседании комиссии по государственно-правовым вопросам Народного собрания.

Отвечая на вопрос оппозиционного депутата Гегама Назаряна о политических арестах из-за акций протеста в связи с началом процесса делимитации границ между Арменией и Азербайжаном, она призвала не вовлекать прокуратуру в политическое поле.

Вардапетян заявила, что будет говорить правовыми категориями и не может давать политических оценок.

Она заверила, что прокуратура тщательно расследует и изучает каждое дело, прежде чем направить его в суд. И только в крайних случаях надзорное ведомство настаивает на аресте того или иного фигуранта.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın baş prokuroru: Etirazlarla bağlı 2 mindən çox insan həbsdə qalır

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