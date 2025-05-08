Генпрокурор Армении: В одном из эпизодов по делу фонда ANIF речь идет о сумме в $2 млн

Один из эпизодов по делу о злоупотреблениях в фонде ANIF касается суммы в $2 млн.

Один из эпизодов по делу о злоупотреблениях в фонде ANIF касается суммы в $2 млн.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила в парламенте Армении генпрокурор Анна Вардапетян, представляя итоги деятельности надзорного ведомства в 2024 году.

По ее словам, в СК расследуют несколько аспектов деятельности фонда. Во-первых, это высокие зарплаты и премии сотрудников, а также возможные нарушения при совместной деятельности с рядом компаний.

"По одному из эпизодов речь идет о довольно серьезной сумме - $2 млн. Идет расследование с перспективой – я имею ввиду, дальнейшее уголовное преследование. И да, допрошены и продолжают допрашиваться лица, в том числе должностные, связанные с деятельностью ANIF", - сказала Вардапетян.

Фонд ANIF был основан в 2019 году и финансировался за счет госсредств - предположительно для содействия экономическим реформам. Для управления фондом привлекались частные специалисты, в том числе из-за рубежа. Однако, по данным СМИ, значительная часть средств направлялась в компании с сомнительной репутацией и офшорной регистрацией. Так, ANIF инвестировал 1,5 млрд драмов (около $3,8 млн) в компанию CFW, чьи акционеры зарегистрированы в американском штате Делавэр.

Согласно информации СМИ, директор компании Карине Андреасян — близкая подруга супруги бывшего председателя совета директоров ANIF, а ныне мэра Еревана и соратника Пашиняна — Тиграна Авиняна.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян также критиковал деятельность фонда, указывая на его неэффективность и сопровождавшие его работу скандалы.