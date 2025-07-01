Генпрокурор Армении обратится в парламент для лишения Саркисяна депутатского мандата

Генпрокурор Анна Вардапетян обратится в парламент для лишения депутатской неприкосновенности члена фракции "Айастан" Артура Саркисяна.

Генпрокурор Анна Вардапетян обратится в парламент для лишения депутатской неприкосновенности члена фракции "Айастан" Артура Саркисяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Ален Симонян.

По его словам, пока соответствующего заявления от генпрокурора ему не поступало. Других подробностей Симонян не сообщил, но он ожидает, что процесс будет начат.

Ранее представитель Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сообщил, что сотрудники СНБ провели обыск в доме Саркисяна. СМИ писали, что 4 июля стартует процесс лишения его неприкосновенности.

Отметим, что 25 июня прошли обыски и задержания сторонников движения "Священная борьба" и членов партии "Дашнакцутюн". На этом фоне Следственный комитет опубликовал заявление о попытке узурпации власти со стороны архиепископа Баграта Галстаняна и создании им мобильных групп для дестабилизации обстановки в стране.