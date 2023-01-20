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Генпрокурор Армении обратилась в парламент для начала уголовного преследования Оганяна

Генпрокурор Армении обратилась в парламент для начала уголовного преследования Оганяна Генпрокурор Армении Анна Вардапетян вышла с представлением в Национальное собрание о даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении бывшего министра обороны и главы фракции "Айастан" Сейрана Оганяна.
В регионе
20 января 2023 г. 13:19
Генпрокурор Армении обратилась в парламент для начала уголовного преследования Оганяна

Генпрокурор Армении Анна Вардапетян вышла с представлением в Национальное собрание о даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении бывшего министра обороны и главы фракции "Айастан" Сейрана Оганяна.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Sputnik Армения.

В представленных ходатайствах указано на растрату Оганяном в его бытность министром обороны Армении в особо крупных размерах (два эпизода), а также использование должности против интересов службы, что по неосторожности повлекло тяжелые последствия (два эпизода).

Еще в декабре 2021 года стало известно, что генпрокуратура наложила арест на имущество Оганяна и его супруги Рузанны Хачатрян.

В 2010 году тайным решением правительства за подписью министра обороны Сейрана Оганяна в нарушение ряда законов пакет акций ЗАО "Дзора ГЭС" стоимостью в 4,646 млрд драмов (около $9 млн) был отчужден за 3,6 млрд ($7 млн) в пользу ООО "Дзорагет гидро", говорится в материалах прокуратуры.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Baş prokuroru keçmiş müdafiə nazirinin məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edir

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