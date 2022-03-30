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Генпрокуратура: За время боевых действий в Украине погибли 145 детей

Генпрокуратура: За время боевых действий в Украине погибли 145 детей За время полномасштабных боевых действий на территории Украины, которые ведет Россия, 145 детей погибли и 222 ранены.
В регионе
30 марта 2022 г. 10:15
Генпрокуратура: За время боевых действий в Украине погибли 145 детей

За время полномасштабных боевых действий на территории Украины, которые ведет Россия, 145 детей погибли и 222 ранены.

Как передает Report, об этом сказано в сообщении Генпрокуратуры Украины.

"Больше всего пострадало детей в Киевской – 69, Харьковской – 49, Донецкой – 54, Черниговской – 39, Николаевской – 30, Луганской – 28, Запорожской – 22, Херсонской – 25, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях", - отмечается в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 790 учебных заведений, 75 из которых разрушены полностью.

"Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", - подчеркнули в Генпрокурора.

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