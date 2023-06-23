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Генпрокуратура: За пытки в Казахстане осуждены 17 сотрудников силовых структур

Генпрокуратура: За пытки в Казахстане осуждены 17 сотрудников силовых структур Уровень преступности по Казахстану за год снизился на 17%.
В регионе
23 июня 2023 г. 14:10
Генпрокуратура: За пытки в Казахстане осуждены 17 сотрудников силовых структур

Уровень преступности по Казахстану за год снизился на 17%.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Пресечена деятельность 10 организованных преступных групп, реально влиявших на криминальную ситуацию в регионах. Ликвидировано 30 лабораторий по производству синтетических наркотиков", - говорится в сообщении.

Прокуроры защитили 512 лиц от необоснованных уголовных преследований, отметили в пресс-релизе.

Данные были озвучены в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры по итогам работы в первом полугодии 2023 года под председательством генерального прокурора Берика Асылова.

"Не допустили освобождения от уголовной ответственности и добились отмены незаконных оправдательных приговоров в отношении 20 лиц", - добавили в надзорном органе.

По информации ведомства, по фактам пыток направлены в суд дела в отношении 35 сотрудников силовых органов, осуждены 17 лиц.

"По актам надзора и реагирования государству возмещено 10 млрд тенге, возвращено имущество на сумму 37 млрд тенге, изъято 400 тыс. гектар земель", - подчеркнули в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По инициативе Генпрокуратуры отменены 9 приказов 5 министерств, которые предусматривали неправомерное проведение проверок почти 2 тыс. предпринимателей. Отменено 2,3 тыс. административных штрафов на сумму свыше 560 млн тенге, заключили в ведомстве.

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