Генпрокуратура: В Таджикистане задержаны 20 членов ИГИЛ за подготовку теракта на Навруз

В Таджикистане задержаны более 20 членов запрещенной террористической организации ИГИЛ.

В Таджикистане задержаны более 20 членов запрещенной террористической организации ИГИЛ.

Как пережает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщил на пресс-конференции генпрокурор республики Юсуф Рахмон.

Им инкриминируется участие в подготовке теракта с отравлением людей в преддверии праздника Навруз, который отмечается в марте.

"Было предотвращено совершение террористического акта - планируемое отравление группы людей в преддверии праздника Навруз. Более 20 человек, являющихся членами террористической организации ИГИЛ, задержаны", - сказал он, отметив, что в настоящее время их уголовные дела находятся в суде на рассмотрении.

В первые дни Навруза в Таджикистане задержали около 15 человек по подозрению в подготовке терактов в Вахдате и Душанбе. Тогда стало известно, что 22 марта, в день нападения на Crocus City Hall, террористы готовились совершить несколько террористических актов в городах республики.

Они должны были произойти во время массовых мероприятий в честь празднования Навруза, что должно было повлечь много человеческих жертв.

Празднование Навруза в Душанбе планировалось на 21 марта, однако в эти дни шли сильные дожди, и торжество перенесли на 24-е число. После карнавал на центральной площади столицы был еще раз перенесен на 25 марта, однако в сообщении мэрии столицы не уточнялись причины такого решения.