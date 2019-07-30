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Генпрокуратура: В России с начала года предотвращено 17 терактов

Генпрокуратура: В России с начала года предотвращено 17 терактов
​В России не снижается количество предотвращенных терактов, с начала года таких попыток было 17
© РИА "Новости"

В России не снижается количество предотвращенных терактов, с начала года таких попыток было 17.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман в ходе заседания коллегии.

"Сохраняется опасность создания очагов террористической активности в регионах страны, подтверждение этому - не снижающееся количество предотвращенных террористических актов. В минувшем полугодии таких попыток было предпринято 17", - отметил А.Буксман.

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