Генпрокуратура: В России с начала года предотвращено 17 терактов

В России не снижается количество предотвращенных терактов, с начала года таких попыток было 17.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман в ходе заседания коллегии.
"Сохраняется опасность создания очагов террористической активности в регионах страны, подтверждение этому - не снижающееся количество предотвращенных террористических актов. В минувшем полугодии таких попыток было предпринято 17", - отметил А.Буксман.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости