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Генпрокуратура: В результате обстрелов в Украине 109 детей погибли, более 130 ранены

Генпрокуратура: В результате обстрелов в Украине 109 детей погибли, более 130 ранены В результате военных действий РФ по состоянию на утро 18 марта 2022 года в Украине погибли 109 детей и более 130 ранены.
В регионе
18 марта 2022 г. 11:04
Генпрокуратура: В результате обстрелов в Украине 109 детей погибли, более 130 ранены

В результате военных действий РФ по состоянию на утро 18 марта 2022 года в Украине погибли 109 детей и более 130 ранены.

Как передает Report, об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмм-канале.

"Больше всего пострадало детей в Киевской – 55, Харьковской – 34, Донецкой – 26, Черниговской – 29, Николаевской – 20, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 14 областях", - сказано в сообщении.

В результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 439 учебных заведений, 63 из которых полностью разрушены. Больше всего повреждено в Донецкой – 126, Харьковской – 77, Николаевской – 39, Сумской – 32, Киевской – 41, Херсонской областях – 21 и г. Киеве – 35.

"Эти данные не окончательны из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

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