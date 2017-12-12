Генпрокуратура Украины вызвала Саакашвили на допрос

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Генпрокуратура Украины направила повестку экс-главе Одесской области Михаилу Саакашвили, вызвав на допрос 18 декабря. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, документ опубликован на сайте ведомства.

"Саакашвили Михаил Николозович… вам необходимо явиться 18 декабря 2017 года в 09.30 в генеральную прокуратуру Украины… для проведения допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве", — говорится в повестке.

Саакашвили был задержан 8 декабря. Накануне суд отказался его арестовывать и отпустил под поручительство депутатов Верховной рады.