Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против главы МВД Арсена Авакова

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении главы МВД страны Арсена Авакова, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я в день получаю письма от нескольких десятков человек, в том числе и от (главы Центра противодействия коррупции Украины Виталия) Шабунина, по письму которого точно так же возбудил уголовное дело, вы не поверите на кого, на министра внутренних дел Авакова", - заявил Луценко в эфире "24 канала".

При этом генпрокурор не уточнил, по какой статье оно было возбуждено.

Ранее депутаты Верховной рады неоднократно регистрировали законопроекты об отставке Арсена Авакова. В частности, 26 августа глава "Партии простых людей" Сергей Каплин внес в очередное постановление, обосновывая его тем, что органы внутренних дел под руководством главы МВД продемонстрировали "несостоятельность обеспечения безопасности граждан Украины и борьбы с криминалитетом".