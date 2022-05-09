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Генпрокуратура Украины: В Украине 226 детей погибли из-за вооруженной агрессии РФ

Генпрокуратура Украины: В Украине 226 детей погибли из-за вооруженной агрессии РФ В результате боевых действий в Украине погибли 226 детей, ранены более 415.
В регионе
9 мая 2022 г. 10:10
Генпрокуратура Украины: В Украине 226 детей погибли из-за вооруженной агрессии РФ

В результате боевых действий в Украине погибли 226 детей, ранены более 415.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры страны.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской области – 15", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке Ukraine reports increase in children's deaths due to war

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