Генпрокуратура Украины: В Украине 226 детей погибли из-за вооруженной агрессии РФ

В результате боевых действий в Украине погибли 226 детей, ранены более 415.

В результате боевых действий в Украине погибли 226 детей, ранены более 415.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры страны.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской области – 15", - сказано в сообщении.