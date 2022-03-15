Генпрокуратура Украины: В стране погибли 97 детей, более сотни ранены

По состоянию на утро 15 марта в результате военных действий России в Украине погибло 97 детей, более 100 ранены.

По состоянию на утро 15 марта в результате военных действий России в Украине погибло 97 детей, более 100 ранены.

Как передает Report, об сообщает Офис генпрокурора.

"Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях. Каждый день под обстрелами погибает как минимум 5 детей ", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора, размещенном во вторник в телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что в результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 400 учебных заведений, 59 из них разрушены полностью. Больше всего разрушений в Донецкой области - 119, в Харьковской - 50, Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевской - 35, Херсонской - 21 и в Киеве - 24.

"Обстреляно 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов", - информируют в ведомстве.