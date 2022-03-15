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Генпрокуратура Украины: В стране погибли 97 детей, более сотни ранены

Генпрокуратура Украины: В стране погибли 97 детей, более сотни ранены По состоянию на утро 15 марта в результате военных действий России в Украине погибло 97 детей, более 100 ранены.
В регионе
15 марта 2022 г. 12:25
Генпрокуратура Украины: В стране погибли 97 детей, более сотни ранены

По состоянию на утро 15 марта в результате военных действий России в Украине погибло 97 детей, более 100 ранены.

Как передает Report, об сообщает Офис генпрокурора.

"Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях. Каждый день под обстрелами погибает как минимум 5 детей ", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора, размещенном во вторник в телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что в результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 400 учебных заведений, 59 из них разрушены полностью. Больше всего разрушений в Донецкой области - 119, в Харьковской - 50, Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевской - 35, Херсонской - 21 и в Киеве - 24.

"Обстреляно 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов", - информируют в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada həlak olan uşaqların sayı açıqlanıb
Версия на английском языке Prosecutor General’s Office of Ukraine: 97 children killed, over 100 injured

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