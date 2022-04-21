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Генпрокуратура Украины: В результате боевых действий в стране погибли 208 детей

Генпрокуратура Украины: В результате боевых действий в стране погибли 208 детей В Украине с начала боевых действий погибли 208 детей, ранены 376.
В регионе
21 апреля 2022 г. 10:28
Генпрокуратура Украины: В результате боевых действий в стране погибли 208 детей

В Украине с начала боевых действий погибли 208 детей, ранены 376.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины в Telegram-канале.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - сказано в сообщении.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 119, Киевской – 113, Харьковской – 91, Черниговской – 57, Херсонской – 44, Николаевской – 41, Луганской – 36, Запорожской – 25, столице – 16, Сумской – 16 , Житомирской – 15.

Кроме того, согласно статистике, из-за бомбардировок и обстрелов ВС РФ повреждено 1 141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.

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