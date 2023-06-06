Генпрокуратура Украины: Из-за теракта на ГЭС нужно эвакуировать почти 40 тыс. человек

Около 40 тыс. человек нуждаются в эвакуации из населенных пунктов, которые были затоплены в результате подрыва ВС РФ дамбы Каховской ГЭС. Большинство этих людей находятся на оккупированной территории.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила в эфире телемарафона заместитель генпрокурора Украины Виктория Литвинова.
"На подконтрольной Украине территории эвакуации подлежит более 17 тыс. человек, уже началась эвакуация", – сказала Литвинова, отметив, что в зоне подтопления оказались около 80 населенных пунктов.
По ее словам, без воды могут оказаться Каховский канал, который подает воду в оккупированный Бердянск, большинство населенных пунктов Запорожской, Днепропетровской областей.
Как сообщает ГСЧС, по состоянию на 15.00 украинские власти уже эвакуировали около 1 300 человек.