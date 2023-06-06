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Генпрокуратура Украины: Из-за теракта на ГЭС нужно эвакуировать почти 40 тыс. человек

Генпрокуратура Украины: Из-за теракта на ГЭС нужно эвакуировать почти 40 тыс. человек Около 40 тыс. человек нуждаются в эвакуации из населенных пунктов, которые были затоплены в результате подрыва ВС РФ дамбы Каховской ГЭС. Большинство этих людей находятся на оккупированной территории.
В регионе
6 июня 2023 г. 17:21
Генпрокуратура Украины: Из-за теракта на ГЭС нужно эвакуировать почти 40 тыс. человек

Около 40 тыс. человек нуждаются в эвакуации из населенных пунктов, которые были затоплены в результате подрыва ВС РФ дамбы Каховской ГЭС. Большинство этих людей находятся на оккупированной территории.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила в эфире телемарафона заместитель генпрокурора Украины Виктория Литвинова.

"На подконтрольной Украине территории эвакуации подлежит более 17 тыс. человек, уже началась эвакуация", – сказала Литвинова, отметив, что в зоне подтопления оказались около 80 населенных пунктов.

По ее словам, без воды могут оказаться Каховский канал, который подает воду в оккупированный Бердянск, большинство населенных пунктов Запорожской, Днепропетровской областей.

Как сообщает ГСЧС, по состоянию на 15.00 украинские власти уже эвакуировали около 1 300 человек.

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