Генпрокуратура Украины: Из-за боевых действий в стране погибли 263 ребенка

С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли 263 ребенка, более 467 получили ранения.

С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли 263 ребенка, более 467 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщила Генпрокуратура Украины.

"Больше всего пострадало детей из-за российской агрессии в Донецкой области - 190, Киевской - 116, Харьковской - 112, Черниговской - 68, Луганской - 53, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 29, Сумской - 17, Киеве - 16, Житомирской - 15", - сказано в сообщении.

По данным ЮНИСЕФ, в Украине только в апреле погибли около 100 детей, однако реальные цифры могут быть значительно больше.

Кроме того, с начала войны в Украине более 900 тыс. детей выехали в страны ЕС и Молдову.