Генпрокуратура Украины: Число раненых детей из-за боевых действий возросло

Из-за боевых действий в Украине погибли 358 ребенка, около 683 детей ранены.

Из-за боевых действий в Украине погибли 358 ребенка, около 683 детей ранены.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

"По состоянию на утро 22 июля официальное число погибших детей не изменилось – 358. Возросло количество раненых – более 683", - сказано в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 361, Харьковской – 194, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 54, Запорожской – 40.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - сказано в сообщении.