Генпрокуратура Украины: Число пострадавших из-за боевых действий детей возросло

С начала боевых действий РФ в Украине ранения получили 686 детей.

С начала боевых действий РФ в Украине ранения получили 686 детей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

На 25 июля число умерших детей осталось неизменной - 358, а раненых выросло до 686.

"Больше от российской агрессии всего пострадало детей в Донецкой области - 362, Харьковской - 194, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 55, Херсонской - 54, Запорожской - 40. Так, сегодня в результате российского обстрела Николаевского района Николаевской области получила ранение 8-летняя девочка", - сказано в сообщении.