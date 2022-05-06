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Генпрокуратура Украина: С начала боевых действий в стране погибли 223 ребенка

Генпрокуратура Украина: С начала боевых действий в стране погибли 223 ребенка С начала боевых действий в Украине погибли 223 ребенка, ранены более 408.
В регионе
6 мая 2022 г. 09:54
Генпрокуратура Украина: С начала боевых действий в стране погибли 223 ребенка

С начала боевых действий в Украине погибли 223 ребенка, ранены более 408.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры страны, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", - сказано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada müharibədə ölən uşaqların sayı 223-ə çatıb

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