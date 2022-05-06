Генпрокуратура Украина: С начала боевых действий в стране погибли 223 ребенка

С начала боевых действий в Украине погибли 223 ребенка, ранены более 408.

С начала боевых действий в Украине погибли 223 ребенка, ранены более 408.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры страны, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", - сказано в сообщении.