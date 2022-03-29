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Генпрокуратура: С начала боевых действий в Украине погибли 144 ребенка

Генпрокуратура: С начала боевых действий в Украине погибли 144 ребенка "С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли 144 ребенка, более 220 – ранены".
В регионе
29 марта 2022 г. 10:33
Генпрокуратура: С начала боевых действий в Украине погибли 144 ребенка

"С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли 144 ребенка, более 220 – ранены".

Как передает Report, об этом сообщила Генпрокурора Украины в Telegram-канале.

"По состоянию на утро 29 марта погибли 144 ребенка, более 220 раненых. Больше всего пострадало детей в Киевской – 68, Харьковской – 49, Донецкой – 54, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 28, Запорожской – 22, Житомирской – 15, Сумской – 15, Херсонской – 25 областях и городе Киев –16. Также устанавливаются данные о погибших и раненых детях в городе Мариуполе", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Child deaths in Ukraine climb to 144

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