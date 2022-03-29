Генпрокуратура: С начала боевых действий в Украине погибли 144 ребенка

"С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли 144 ребенка, более 220 – ранены".

"С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли 144 ребенка, более 220 – ранены".

Как передает Report, об этом сообщила Генпрокурора Украины в Telegram-канале.

"По состоянию на утро 29 марта погибли 144 ребенка, более 220 раненых. Больше всего пострадало детей в Киевской – 68, Харьковской – 49, Донецкой – 54, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 28, Запорожской – 22, Житомирской – 15, Сумской – 15, Херсонской – 25 областях и городе Киев –16. Также устанавливаются данные о погибших и раненых детях в городе Мариуполе", - говорится в сообщении.