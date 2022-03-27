Генпрокуратура: С начала боевых действий в Украине погибли 139 детей

С начала боевых действий со стороны России в Украине погибли 139 детей.

С начала боевых действий со стороны России в Украине погибли 139 детей.

Как передает Report, об этом сообщил Офис Генпрокурора Украины в Telegram-канале.

"По состоянию на утро 27 марта 139 детей погибли и более 205 ранены из-за вооруженной агрессии Российской Федерации. Больше всего пострадало детей в Киевской – 65, Харьковской – 45, Донецкой – 53, Черниговской – 38, Николаевской – 29, Луганской – 25, Запорожской – 19, Херсонской – 21, столице – 16, Житомирской – 15 и Сумской областях - 14", - сказано в сообщении.