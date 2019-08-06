Генпрокуратура России: Пожары в Сибири устраивались намеренно

Прокуроры в Иркутской области выявляли факты, когда лесные пожары устраивались, чтобы скрыть незаконные вырубки.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами "прикрывали" незаконные рубки", - заявил А.Куренной.

По его словам, российская генпрокуратура намерена оценить законность действий региональных властей в связи с распространением пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

"Будет дана правовая оценка причинам возникновения пожаров, действиям или бездействию органов исполнительной власти и местного самоуправления. Будем устанавливать причины возникновения пожаров. Будем решать вопрос с возмещением материального ущерба, который причиняется окружающей среде, в том числе опосредованно... государственному бюджету", - указал А.Куренной.

Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах РФ: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. По последним данным, площадь возгораний составляет около 2,3 миллиона гектаров, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов.