 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Генпрокуратура России назвала взрыв в метро Петербурга терактом

    Александр Куренной: Проверка затронет абсолютно все аспекты

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Прокуратура России проверит все обстоятельства, касающиеся сегодняшнего взрыва в метро в Санкт-Петербурге, в том числе связанные с обеспечением безопасности. 

    Как сообщает Report, об этом сообщил в эфире телеканала "Вести 24" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

    Он подчеркнул, что расследованием взрыва занимаются следственные органы, но начатая прокурорская проверка "затронет абсолютно все аспекты", к ней будут подключены и сотрудники транспортной прокуратуры.

    "Все от нас зависящее мы сделаем, чтобы уточнить все моменты, которые способствовали совершению теракта, чтобы подобное в будущем не повторялось", - подчеркнул он.

    На месте происшествия для координации действий правоохранительных органов находится прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi