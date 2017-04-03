Генпрокуратура России назвала взрыв в метро Петербурга терактом

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Прокуратура России проверит все обстоятельства, касающиеся сегодняшнего взрыва в метро в Санкт-Петербурге, в том числе связанные с обеспечением безопасности.

Как сообщает Report, об этом сообщил в эфире телеканала "Вести 24" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Он подчеркнул, что расследованием взрыва занимаются следственные органы, но начатая прокурорская проверка "затронет абсолютно все аспекты", к ней будут подключены и сотрудники транспортной прокуратуры.

"Все от нас зависящее мы сделаем, чтобы уточнить все моменты, которые способствовали совершению теракта, чтобы подобное в будущем не повторялось", - подчеркнул он.

На месте происшествия для координации действий правоохранительных органов находится прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко.