Генпрокуратура РФ выплатила компенсации на сумму 4,6 млн евро по решениям ЕСПЧ

Генпрокуратура России в рамках постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) выплатила компенсации 476 заявителям на общую сумму 4,6 млн евро.

Генпрокуратура России в рамках постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) выплатила компенсации 476 заявителям на общую сумму 4,6 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов.

По его словам, данное постановление вступило в силу в прошлом году, когда Россия вышла из Совета Европы.

Комментируя выход России из многих международных организаций, в частности процедуру экстрадиции, он отметил, что Генпрокуратура продолжает принимать меры для укрепления сотрудничества с компетентными органами других стран.

"По этим вопросам мы взаимодействуем на основе не документов международных организаций, а двусторонних и многосторонних международных договоров", - добавил он.

По словам Краснова, количество направленных Генпрокуратурой запросов о выдаче в 2022 году увеличилось до 418 с 379 в 2021 году. Выросло и число удовлетворенных запросов о выдаче - с 148 до 178.

Отметим, что 15 марта 2022 года после начала Россией боевых действий в Украине, ее исключили из Совета Европы.