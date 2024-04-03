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Генпрокуратура РФ направила запросы США, Германии, Франции и Кипру о терактах

Генпрокуратура РФ направила запросы США, Германии, Франции и Кипру о терактах Генпрокуратура России направила США, Германии, Франции и Кипру запросы и обращения группы депутатов Государственной думы об организации со стороны США и других западных стран терактов против РФ.
В регионе
3 апреля 2024 г. 10:27
Генпрокуратура РФ направила запросы США, Германии, Франции и Кипру о терактах

Генпрокуратура России направила США, Германии, Франции и Кипру запросы и обращения группы депутатов Государственной думы об организации со стороны США и других западных стран терактов против РФ.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве рассмотрены обращения ряда депутатов Госдумы и общественных деятелей о расследовании фактов возможной причастности лиц и структур, находящихся за рубежом, к организации и финансированию террористических актов на территории РФ, а также подрыва газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". "По результатам изучения представленных материалов они с соответствующими запросами направлены в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра", - отметили в ведомстве.

Авторы обращения потребовали немедленного расследования и предотвращения финансирования актов международного терроризма. В приложении к заявлению депутаты предоставили прямые доказательства, касающиеся инициаторов, организаторов, исполнителей, прикрывающих и финансирующих эти преступления.

Депутаты считают, что "США и их союзники проводят теракты на российской территории руками террористической группировки "Исламское государство" и украинских спецслужб, они потребовали привлечь политическое руководство США и Украины, а также спецслужб этих стран к уголовной ответственности за организацию, финансирование, проведение террористических операций, направленных против России".

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