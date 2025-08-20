Генпрокуратура РФ: Экс-депутат Гаджиев передал Западу закрытые сведения за $45 млн

За раскрытие сведений закрытого характера бывший депутат Госдумы России Магомед Гаджиев получил от американских правительственных структур не менее $45 млн, что было выявлено Департаментом государственной эффективности правительства США.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в Генпрокуратуре РФ.

По данным надзорного ведомства, после начала боевых действий в Украине Гаджиев выехал за границу, где выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил в видеозаписи в Telegram-канале.

С мая 2023 года включен Минюстом России в реестр иностранных агентов.