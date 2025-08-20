О нас

Генпрокуратура РФ: Экс-депутат Гаджиев передал Западу закрытые сведения за $45 млн

Генпрокуратура РФ: Экс-депутат Гаджиев передал Западу закрытые сведения за $45 млн За раскрытие сведений закрытого характера бывший депутат Госдумы России Магомед Гаджиев получил от американских правительственных структур не менее $45 млн, что было выявлено Департаментом государственной эффективности правительства США.
В регионе
20 августа 2025 г. 10:51
Генпрокуратура РФ: Экс-депутат Гаджиев передал Западу закрытые сведения за $45 млн

За раскрытие сведений закрытого характера бывший депутат Госдумы России Магомед Гаджиев получил от американских правительственных структур не менее $45 млн, что было выявлено Департаментом государственной эффективности правительства США.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в Генпрокуратуре РФ.

По данным надзорного ведомства, после начала боевых действий в Украине Гаджиев выехал за границу, где выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил в видеозаписи в Telegram-канале.

С мая 2023 года включен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dumanın keçmiş deputatı Hacıyev milyonlarla dollar müqabilində məxfi məlumatları Qərbə ötürüb

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25
Путин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
ВидеоПутин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025 г. 03:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi