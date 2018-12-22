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    Генпрокуратура Армении обжалует решение об освобождении Манвела Григоряна

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    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура Армении обжалует в Апелляционном суде решение суда первой инстанции об освобождении бывшего председателя союза добровольцев "Еркрапа", генерал-лейтенанта Манвела Григоряна из-под стражи под залог.

    Как передает Report, об этом Sputnik Армения сообщила начальник отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Аревик Хачатрян.

    Ранее, ереванский суд общей юрисдикции освободил Манвела Григоряна за 25 миллионов драмов (свыше 51 тыс. долларов). 

    Напомним, что Манвел Григорян был задержан 19 июня. Ему было предъявлено обвинение в незаконном хранении боеприпасов, присвоении имущества. 

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