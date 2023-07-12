Генпрокуратура объявит экс-министра обороны Армении в международный розыск

Генпрокуратура Армении объявит экс-министра обороны Вигена Саркисяна в международный розыск.

Генпрокуратура Армении объявит экс-министра обороны Вигена Саркисяна в международный розыск.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения со ссылкой на ведомство.

В Генпрокуратуре заявили о приостановке инициированного в отношении Саркисяна срока уголовного преследования. При этом ведомство инициировало процесс объявления Вигена Саркисяна в международный розыск.

Напомним, Генпрокуратура Армении ранее сообщила, что Саркисяну предъявлено обвинение, в суд представлено ходатайство об аресте.

Экс-глава оборонного ведомства, занимая должность министра в 2016-2018 годах, по версии следствия, совершил злоупотребления при распределении квартир для военнослужащих.