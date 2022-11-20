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Генпрокуратура Казахстана заявила, что избирательная кампания проходит спокойно

Генпрокуратура Казахстана заявила, что избирательная кампания проходит спокойно Внеочередные выборы президента Казахстана проходят в спокойной обстановке.
В регионе
20 ноября 2022 г. 11:50
Генпрокуратура Казахстана заявила, что избирательная кампания проходит спокойно

Внеочередные выборы президента Казахстана проходят в спокойной обстановке.

Как передает Report, об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры республики Азамат Сергазин.

"День голосования, как и электоральная кампания в целом проходят в спокойной обстановке. К текущему часу каких-либо нарушений избирательных прав граждан и иных противоправных действий не зафиксировано. Обращений, связанных с выборами, в органы прокуратуры не поступало", - сказал он в эфире телемарафона, посвященного голосованию.

Отметим, что на пост главы государства претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Явка на 12:00 (10:00 по бакинскому времени) составила 38,55%.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın Baş Prokurorluğu: “Növbədənkənar prezident seçkiləri sakit şəraitdə keçirilir”

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