Генпрокуратура Казахстана начала расследование пожаров в Костанайской области

Генеральная прокуратура Казахстана начала досудебные расследования по фактам природных пожаров в Костанайской области.

Генеральная прокуратура Казахстана начала досудебные расследования по фактам природных пожаров в Костанайской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

"В Аулиекольском, Узункольском и Карабалыкском районах Костанайской области продолжается тушение природных пожаров. В четырех населенных пунктах (села Аманкарагай, Озерное, Калинино и Лесное), по предварительным данным, пострадало порядка 108 жилых домов и строений. Размер ущерба уточняется. На сегодня известно об одном погибшем - жителе селе Аманкарагай Бабенко М. И. 1936 года рождения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в воскресенье в Генпрокуратуре сообщили, что начато досудебное расследование крупного пожара в охотничьем магазине в Костанае, который произошел накануне. В результате инцидента погибли четверо работников, трое получили ожоги. "По указанным фактам начаты досудебные расследования по статьям "неосторожное обращение с огнем, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб", "уничтожение лесов", "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - пояснили в пресс-службе.

В свою очередь Министерство обороны Казахстана информировало о привлечении военнослужащих к борьбе с лесными пожарами в Костанайской области. "Первыми к местам пожаров прибыли более 120 десантников, переброшенные из столицы военно-транспортной авиацией, а также 45 военнослужащих постоянного состава местной бригады территориальной обороны, которые оказывают помощь в эвакуации населения", - следует из сообщения.

Привлечены специалисты и военная техника, которая может быть использована для ликвидации пожара. Так, из регионального командования "Восток" направлены колонна из 31 единицы специальной техники и 38 военнослужащих. Порядка десяти единиц спецтехники направлено в область из регионального командования "Астана". "Военно-воздушными силами задействована военно-транспортная авиация для переброски материальных средств и личного состава к кризисному району, а также четыре транспортно-боевых вертолета с системами пожаротушения на специальной подвеске", - указали в Минобороны.