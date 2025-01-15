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Генпрокуратура Грузии обнародовала промежуточные результаты расследования возможных фальсификаций на выборах осенью 2024 года

Генпрокуратура Грузии обнародовала промежуточные результаты расследования возможных фальсификаций на выборах осенью 2024 года 14:35
В регионе
15 января 2025 г. 14:45
Генпрокуратура Грузии обнародовала промежуточные результаты расследования возможных фальсификаций на выборах осенью 2024 года

Генеральная прокуратура Грузии обнародовала промежуточные результаты расследования возможных случаев нарушений на парламентских выборах в стране в октябре 2024 года.

Как сообщает грузинское бюро Report, согласно информации, были проведены различные следственные эксперименты и назначены соответствующие экспертизы.

Отмечается, что большинство свидетелей, допрошенных в суде, не смогли предоставить следствию никаких доказательств, и их аргументы основывались только на неподтвержденной информации, полученной от третьих лиц.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Baş Prokurorluğu seçkilərdə mümkün saxtakarlıqla bağlı istintaqın ara nəticələrini açıqlayıb

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