Генпрокуратура Грузии обнародовала промежуточные результаты расследования возможных фальсификаций на выборах осенью 2024 года

14:35

Генеральная прокуратура Грузии обнародовала промежуточные результаты расследования возможных случаев нарушений на парламентских выборах в стране в октябре 2024 года.

Как сообщает грузинское бюро Report, согласно информации, были проведены различные следственные эксперименты и назначены соответствующие экспертизы.

Отмечается, что большинство свидетелей, допрошенных в суде, не смогли предоставить следствию никаких доказательств, и их аргументы основывались только на неподтвержденной информации, полученной от третьих лиц.