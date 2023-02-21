Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против сына экс-главы ОДКБ Хачатурова

В отношении бывшего командующего Третьим армейским корпусом ВС РА, генерал-майора Григория Хачатурова (сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова) инициировано уголовное преследование, он задержан.

В отношении бывшего командующего Третьим армейским корпусом ВС РА, генерал-майора Григория Хачатурова (сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова) инициировано уголовное преследование, он задержан.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.



На основе фактических данных, полученных Следственным департаментом СНБ, Хачатурову, который в 2006-2010 гг. занимал должность командира N-ской воинской части, предъявлено обвинение в узаконивании приобретенной преступным путем недвижимости (отмывании денег) в особо крупных размерах посредством злоупотребления служебным положением.



Ранее стало известно, что сегодня Антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство о его аресте.



По данным СМИ, имя Хачатурова фигурирует в уголовном деле против экс-министра обороны, главы оппозиционной фракции "Армения" Сейрана Оганяна (его обвиняют в присвоении и растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными обязанностями).

По словам генпрокурора, государству нанесен ущерб в размере порядка 5,9 млрд драмов (14,9 млн долларов).