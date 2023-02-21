О нас

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против сына экс-главы ОДКБ Хачатурова

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против сына экс-главы ОДКБ Хачатурова В отношении бывшего командующего Третьим армейским корпусом ВС РА, генерал-майора Григория Хачатурова (сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова) инициировано уголовное преследование, он задержан.
В регионе
21 февраля 2023 г. 12:06
Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против сына экс-главы ОДКБ Хачатурова

В отношении бывшего командующего Третьим армейским корпусом ВС РА, генерал-майора Григория Хачатурова (сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова) инициировано уголовное преследование, он задержан.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

На основе фактических данных, полученных Следственным департаментом СНБ, Хачатурову, который в 2006-2010 гг. занимал должность командира N-ской воинской части, предъявлено обвинение в узаконивании приобретенной преступным путем недвижимости (отмывании денег) в особо крупных размерах посредством злоупотребления служебным положением.

Ранее стало известно, что сегодня Антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство о его аресте.

По данным СМИ, имя Хачатурова фигурирует в уголовном деле против экс-министра обороны, главы оппозиционной фракции "Армения" Сейрана Оганяна (его обвиняют в присвоении и растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными обязанностями).

По словам генпрокурора, государству нанесен ущерб в размере порядка 5,9 млрд драмов (14,9 млн долларов).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
Ильхам Алиев принял участие в Мюнхене в пленарном заседании на тему Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе   
ФотоИльхам Алиев принял участие в Мюнхене в пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе"   
19 февраля 2023 г. 08:28
Президент Азербайджана: Наша война была освободительной
Президент Азербайджана: Наша война была освободительной
19 февраля 2023 г. 01:17
Президент: Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет
Президент: Если бы мы не решили карабахский конфликт на поле боя, то эти мирные переговоры продолжались бы еще 28 лет
19 февраля 2023 г. 00:44
Президент Азербайджана: Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует
Президент Азербайджана: Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует
19 февраля 2023 г. 00:42
Ильхам Алиев: Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть несколько платформ
Ильхам Алиев: Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть несколько платформ
19 февраля 2023 г. 00:30
Президент Азербайджана: Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха
Президент Азербайджана: Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха
19 февраля 2023 г. 00:16
Президент: Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана
Президент: Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана
18 февраля 2023 г. 23:34
Ильхам Алиев: Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом
Ильхам Алиев: Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом
18 февраля 2023 г. 23:28
Президент: Азербайджан не может забыть о 30-летней оккупации
Президент: Азербайджан не может забыть о 30-летней оккупации
18 февраля 2023 г. 23:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi