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Генпрокуратура Армении требует вернуть переданное церкви имущество Минобороны

Генпрокуратура Армении требует вернуть переданное церкви имущество Минобороны Генеральная прокуратура Армении подала иск в Антикоррупционный суд с требованием вернуть Министерству обороны недвижимость, переданную Армянской Апостольской Церкви в 2018 году по договору дарения.
В регионе
2 августа 2025 г. 15:18
Генпрокуратура Армении требует вернуть переданное церкви имущество Минобороны

Генеральная прокуратура Армении подала иск в Антикоррупционный суд с требованием вернуть Министерству обороны недвижимость, переданную Армянской Апостольской Церкви в 2018 году по договору дарения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Речь идет о земельном участке площадью 8,9 гектара и зданиях общей площадью 9427 кв. м, расположенных в селе Гетаовит Тавушской области.

Решение о безвозмездной передаче этих объектов церкви было принято правительством Карена Карапетяна в марте 2018 года.

По данным Генпрокуратуры, при оформлении договора дарения были допущены нарушения законодательства, в связи с чем ведомство требует признать сделку недействительной и вернуть имущество государству.

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