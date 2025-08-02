Генпрокуратура Армении требует вернуть переданное церкви имущество Минобороны

Генеральная прокуратура Армении подала иск в Антикоррупционный суд с требованием вернуть Министерству обороны недвижимость, переданную Армянской Апостольской Церкви в 2018 году по договору дарения.

Генеральная прокуратура Армении подала иск в Антикоррупционный суд с требованием вернуть Министерству обороны недвижимость, переданную Армянской Апостольской Церкви в 2018 году по договору дарения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Речь идет о земельном участке площадью 8,9 гектара и зданиях общей площадью 9427 кв. м, расположенных в селе Гетаовит Тавушской области.

Решение о безвозмездной передаче этих объектов церкви было принято правительством Карена Карапетяна в марте 2018 года.

По данным Генпрокуратуры, при оформлении договора дарения были допущены нарушения законодательства, в связи с чем ведомство требует признать сделку недействительной и вернуть имущество государству.