Генпрокуратура Армении требует конфисковать у судьи незаконное имущество

Генпрокуратура Армении требует конфисковать незаконное имущество у судьи суда общей юрисдикции Артуша Габриеляна и связанных с ним лиц.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее требование правоохранительной структуры принято к рассмотрению Антикоррупционным судом.
В частности, речь идет о пяти объектах недвижимости, четырех транспортных средствах, одном юридическом лице, свыше 62,8 млн драмов (около 163 тыс. долларов),
Сумма конфискации - в размере одной средней рыночной стоимости жилого дома.