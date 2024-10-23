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Генпрокуратура Армении требует конфисковать у судьи незаконное имущество

Генпрокуратура Армении требует конфисковать у судьи незаконное имущество Генпрокуратура Армении требует конфисковать незаконное имущество у судьи суда общей юрисдикции Артуша Габриеляна и связанных с ним лиц.
В регионе
23 октября 2024 г. 16:33
Генпрокуратура Армении требует конфисковать у судьи незаконное имущество

Генпрокуратура Армении требует конфисковать незаконное имущество у судьи суда общей юрисдикции Артуша Габриеляна и связанных с ним лиц.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее требование правоохранительной структуры принято к рассмотрению Антикоррупционным судом.

В частности, речь идет о пяти объектах недвижимости, четырех транспортных средствах, одном юридическом лице, свыше 62,8 млн драмов (около 163 тыс. долларов),

Сумма конфискации - в размере одной средней рыночной стоимости жилого дома.

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