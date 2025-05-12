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Генпрокуратура Армении требует конфисковать незаконное имущество у Роберта Кочаряна

Генпрокуратура Армении требует конфисковать незаконное имущество у Роберта Кочаряна Генпрокуратура Армении требует конфисковать имущество незаконного происхождения у второго президента Роберта Кочаряна и связанных с ним лиц 22 объекта недвижимости, доли в 15 различных компаниях.
В регионе
12 мая 2025 г. 11:46
Генпрокуратура Армении требует конфисковать незаконное имущество у Роберта Кочаряна

Генпрокуратура Армении требует конфисковать имущество незаконного происхождения у второго президента Роберта Кочаряна и связанных с ним лиц 22 объекта недвижимости, доли в 15 различных компаниях.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила в парламенте страны генеральный прокурор Анна Вардапетян.

"Ответчиками по делу являются Роберт и Белла Кочаряны, Седрак Кочарян и Заруи Бадалян, Левон и Сирануш Кочаряны, Гаяне Кочарян и Виген Чатинян. В интересах Армении прокуратура требует конфисковать: свыше $3 млн, облигации на сумму 985 млн драмов ($2,5 млн), банковские вклады на сумму более $1,4 млн, права требования по займам на сумму более $4 млн, 8,3 млрд драмов, 260 млн рублей и около 590 тыс. евро, два транспортных средства и т.д.", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq Koçaryanın qanunsuz yolla əldə etdiyi əmlakın müsadirə edilməsini tələb edib

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