Генпрокуратура Армении требует конфисковать незаконное имущество у Роберта Кочаряна

Генпрокуратура Армении требует конфисковать имущество незаконного происхождения у второго президента Роберта Кочаряна и связанных с ним лиц 22 объекта недвижимости, доли в 15 различных компаниях.

Генпрокуратура Армении требует конфисковать имущество незаконного происхождения у второго президента Роберта Кочаряна и связанных с ним лиц 22 объекта недвижимости, доли в 15 различных компаниях.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила в парламенте страны генеральный прокурор Анна Вардапетян.

"Ответчиками по делу являются Роберт и Белла Кочаряны, Седрак Кочарян и Заруи Бадалян, Левон и Сирануш Кочаряны, Гаяне Кочарян и Виген Чатинян. В интересах Армении прокуратура требует конфисковать: свыше $3 млн, облигации на сумму 985 млн драмов ($2,5 млн), банковские вклады на сумму более $1,4 млн, права требования по займам на сумму более $4 млн, 8,3 млрд драмов, 260 млн рублей и около 590 тыс. евро, два транспортных средства и т.д.", - сказала она.