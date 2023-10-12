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Генпрокуратура Армении требует изъять у экс-чиновника КГД более 500 тыс. долларов

Генпрокуратура Армении требует изъять у экс-чиновника КГД более 500 тыс. долларов Генпрокуратура Армении требует у Антикоррупционного суда изъять у бывшего начальника управления Комитета госрасходов (КГД) по борьбе с контрабандой аэропорта "Звартноц" Геворга Акопяна и аффилированных с ним лиц недвижимость и незаконно нажитые денежные с
В регионе
12 октября 2023 г. 16:25
Генпрокуратура Армении требует изъять у экс-чиновника КГД более 500 тыс. долларов

Генпрокуратура Армении требует у Антикоррупционного суда изъять у бывшего начальника управления Комитета госрасходов (КГД) по борьбе с контрабандой аэропорта "Звартноц" Геворга Акопяна и аффилированных с ним лиц недвижимость и незаконно нажитые денежные средства.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

В ведомстве считают, что конфискации подлежат две единицы недвижимости на улице Амиряна, одно транспортное средство, а если это не представляется возможным, - 201 млн драмов (более 500 тыс. долларов).

Кроме того, суд может изъять 50%-ную долю в компании "Г и С резиденст", 13,5 млн драмов (34 тыс. долларов) наличных средств. В ведомстве подчеркнули, что еще 662 млн драмов (1,6 млн долларов) невозможно идентифицировать и конфисковать у данных лиц.

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