Генпрокуратура Армении: При строительстве автокоридора похищено порядка 1,9 млн долларов

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В Армении при строительстве автодороги "Север-Юг" мошенническим путем было похищено порядка 1,9 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе генеральной прокуратуры Армении.

В ходе проверок выяснилось, что на протяжении почти девяти лет с нарушением запланированных сроков не завершены работы по строительству автодороги "Север-Юг", не были, в частности, осуществлены ожидаемые в рамках программы цели и результаты по сокращению времени движения, создания безопасной, качественной и скоростной дороги, соединяющей север Армении с югом, стимулирования экономики и развития бизнес-связей.

"Нанесенный законным интересам государства ущерб составил 23,5 млрд драмов (порядка 48 млн долларов)", - отметили в Генпрокуратуре.

По данному факту 4 сентября 2018 года в Генпрокуратуре было возбуждено уголовное дело по части 2-й статьи 308-й (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) Уголовного кодекса Армении.

"В ходе предварительного следствия были получены данные о том, что руководитель команды совместного французского предприятия, которое осуществляло технический контроль за строительством компонента Транш-1, вступив в сговор с руководителями испанской компании – подрядчиком строительных работ на данном участке, а также с официальными лицами из министерства и подведомственной ему государственной некоммерческой организации по реализации транспортных программ, в составленных в период с января по июнь 2016 года промежуточных платежных документах включил поддельные данные относительно объема проведенных работ. В частности, суммы были удвоены, совершены приписки, в результате которых мошенническим путем было похищено средств на сумму порядка 1,9 млн долларов", - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1-м части 3-й статьи 178-й (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Армении в отношении иностранного руководителя программы французской компании избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, он привлечен по делу в качестве подозреваемого.

Следствие продолжается.