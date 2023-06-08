Генпрокуратура Армении подтвердило увольнение прокуроров по делам экс-президентов

Генпрокуратура Армении подтвердила увольнение прокуроров по делам экс-президентов.

Генпрокуратура Армении подтвердила увольнение прокуроров по делам экс-президентов.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

В пресс-службе структуры отметили, что согласно указам генпрокурора Армении Анны Вардапетян от 25 мая, 5 и 6 июня, уволены заместитель генпрокурора Геворк Багдасарян и замглавы управления по преступлениям, направленным против государственной власти, прокурор Петрос Петросян, которые занимались делом второго экс-президента страны Роберта Кочаряна.

Кроме того, уволен прокурор Арсен Мартиросян (глава управления по надзору за законностью досудебного производства в Антикоррупционном комитете), осуществлявший надзор в рамках дела третьего экс-президента Сержа Саргсяна.

Вардапетян также произвела другие перестановки в системе прокуратуры.