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Генпрокуратура Армении обвиняет зятя экс-президента в хищении 350 млн долларов

Генпрокуратура Армении обвиняет зятя экс-президента в хищении 350 млн долларов Новое уголовное производство инициировано в отношении Микаела Минасяна - бывшего посла Армении в Ватикане, зятя экс-президента Сержа Саргсяна.
В регионе
13 августа 2024 г. 11:27
Генпрокуратура Армении обвиняет зятя экс-президента в хищении 350 млн долларов

Новое уголовное производство инициировано в отношении Микаела Минасяна - бывшего посла Армении в Ватикане, зятя экс-президента Сержа Саргсяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщило Общественное телевидение Армении (ОТА) со ссылкой на Генпрокуратуру.

"Микаел Минасян создал и руководил преступным сообществом для совершения мошенничества в особо крупных размерах, антиконкурентной деятельности, дачи взятки, использования должностного положения, отмывания денег", - сказал начальник управления Генпрокуратуры Самвел Акопян.

По его словам, в результате всех этих действий государству причинен ущерб на сумму порядка 350 млн долларов.

Следствие инкриминирует Минасяну использование должностного положения с целью приобретения доли в компаниях в Армении и за ее пределами, установления контроля над рядом СМИ и телекомпаний, оборот финансовых средств, имеющих незаконное происхождение, организацию уклонения от налогов, незаконное участие в предпринимательской деятельности, дачу взятки должностным лицам.

Среди эпизодов упоминается присвоение имущества Госрадио Армении, средств Зангезурского медно-молибденового комбината, незаконное приобретение акций компании "Спайка", препятствие осуществлению бизнеса другими предпринимателями и т.д.

В рамках нового дела Минасян проходит по 76 эпизодам. Всего по делу проходят 13 человек, трое из них арестованы. Среди обвиняемых также гендиректор Yerevan Mall Вазрик Секоян, владелец DoubleTree by Hilton Тигран Егоян.

Напомним, что в августе 2023 года Генпрокуратура возбудила очередное уголовное дело в рамках известного дела о продаже "Дзора ГЭС", в котором ранее фигурировал и бывший министр обороны Сейран Оганян.

Минасян в 2008-2012 годы был первым заместителем главы администрации президента, в 2013-2018 годы занимал должность посла Армении в Ватикане. В настоящее время объявлен в розыск по ряду других обвинений.

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