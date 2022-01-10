О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генпрокуратура Армении направила в суд дело в отношении экс-главы Минобороны

Генпрокуратура Армении направила в суд дело в отношении экс-главы Минобороны Генеральная прокуратура Армении утвердила и отправила на судебное рассмотрение уголовное дело, по которому проходят бывший министр обороны Давид Тоноян, действующий глава Генштаба ВС республики Артак Давтян, экс-замглавы Генштаба Степан Галстян и другие в
В регионе
10 января 2022 г. 19:10
Генпрокуратура Армении направила в суд дело в отношении экс-главы Минобороны

Генеральная прокуратура Армении утвердила и отправила на судебное рассмотрение уголовное дело, по которому проходят бывший министр обороны Давид Тоноян, действующий глава Генштаба ВС республики Артак Давтян, экс-замглавы Генштаба Степан Галстян и другие высокопоставленные военные.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Генпрокуратура страны.

"Утверждено обвинительное заключение по делу бывшего министра обороны Давида Тонояна, начальника Генштаба ВС Артака Давтяна, бывшего заместителя начальника Генштаба Степана Галстяна, директора компании по поставкам вооружений Давида Галстяна и еще трех человек. Уголовное дело направлено в суд", - отметили в ведомстве.

Согласно следствию, Давид Тоноян, который находится под арестом с 30 сентября 2021 года, обвиняется в хищении около 4,5 млн долларов при приобретении боеприпасов для нужд вооруженных сил. Действующий глава Генштаба ВС Артак Давтян обвиняется в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло за собой тяжелые материальные последствия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın keçmiş müdafiə nazirinin cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Экслюзивные новости

Горнолыжник сборной Азербайджана: Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
ФотоГорнолыжник сборной Азербайджана: "Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
10 января 2022 г. 15:10
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
10 января 2022 г. 14:04
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
10 января 2022 г. 13:16
Aztelecom открыл филиал в Шуше
Aztelecom открыл филиал в Шуше
6 января 2022 г. 17:04
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
6 января 2022 г. 14:08
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
6 января 2022 г. 11:51
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
6 января 2022 г. 10:47
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
5 января 2022 г. 14:17
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
5 января 2022 г. 11:13
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi