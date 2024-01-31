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Генпрокуратура Армении намерена конфисковать у экс-министра культуры около $2,2 млн

Генпрокуратура Армении намерена конфисковать у экс-министра культуры около $2,2 млн Генпрокуратура Армении требует конфисковать у бывшей главы Минкультуры Асмик Погосян и связанных с ней лиц около 877 млн драмов (2,2 млн долларов).
В регионе
31 января 2024 г. 18:01
Генпрокуратура Армении намерена конфисковать у экс-министра культуры около $2,2 млн

Генпрокуратура Армении требует конфисковать у бывшей главы Минкультуры Асмик Погосян и связанных с ней лиц около 877 млн драмов (2,2 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении ведомства.

Кроме финансовых средств, правоохранительные органы хотят конфисковать у Погосян долю в юридическом лице.

18 октября 2023 года прокуратура направила в Антикоррупционный суд дело Погосян, касающееся злоупотреблений при приватизации участка школы им. Чайковского.

По этому делу проходят также бывший посол Армении в Израиле Армен Смбатян и его сын, главный дирижер Государственного симфонического оркестра, национальный посол ЮНИСЕФ Сергей Смбатян.

Согласно материалам дела, в 2012 году они представили правительству поддельную инвестиционную программу строительства многофункционального комплекса "Мир книги" и мошенническим путем заполучили земельный участок площадью 300 кв. м, принадлежащий музыкальной школе им. Чайковского. Они были арестованы, но позже отпущены под залог.

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