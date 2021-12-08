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Генпрокуратура Армении наложила арест на имущество Сейрана Оганяна

Генпрокуратура Армении наложила арест на имущество Сейрана Оганяна Генпрокуратура наложила арест на имущество депутата от фракции "Айастан" Сейрана Оганяна и его супруги.
В регионе
8 декабря 2021 г. 12:50
Генпрокуратура Армении наложила арест на имущество Сейрана Оганяна

Генпрокуратура Армении наложила арест на имущество депутата от фракции "Айастан" Сейрана Оганяна и его жены.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, наложен арест на имущество бывшего начальника охраны третьего президента Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна и его семьи.

"Все они были приглашены в прокуратуру для ознакомления с результатами исследования и представления своей позиции", - отметили в ведомстве.

Прокуратура изучает также законность имущества брата Сержа Саргсяна Левона Саргсяна, его дочери, сына, бывшего начальника департамента по управлению госимуществом, сына бывшего спикера НС Галуста Саакяна Армана Саакяна, бывшего министра охраны природы Арама Арутюняна.

Напомним, что несколько дней назад прокуратура обратилась в суд с требованием о конфискации имущества бывшего начальника полиции Владимира Гаспаряна и членов его семьи, однако другие подробности по этому делу не приводятся. Ранее сообщалось о конфискации незаконного имущества бывшего высокопоставленного чиновника СНБ Сероба Арутюняна и его близких.

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Версия на азербайджанском языке Seyran Ohanyan və həyat yoldaşının əmlaklarına həbs qoyulub

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