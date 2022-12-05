Генпрокуратура Армении начала преследование в отношении жены экс-шефа полиции

Генпрокуратура Армении начала уголовное преследование в отношении жены бывшего начальника полиции Владимира Гаспаряна - Сусанны Гаспарян.

Генпрокуратура Армении начала уголовное преследование в отношении жены бывшего начальника полиции Владимира Гаспаряна - Сусанны Гаспарян.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

По данным ведомства, с 24 июля 2008 года С. Гаспарян занимала в военной полиции пост руководителя аналитической группы, входящей в состав отдела по борьбе с самовольным оставлением части и уклонением от службы.

Более 11 лет (с 2000 по 2011 год) она не ходила на работу, не выполняла своих обязанностей, однако за это время получила в общей сложности около 17,3 млн драмов (около 44 тыс. долларов) в качестве зарплаты и других выплат.

Кроме того, в 2011-2018 гг. она занимала пост старшего референта администрации шефа полиции, но также не ходила на работу, самовольно покидала пределы страны. Несмотря на это, получила звание подполковника, позже - полковника, а также выплаты на сумму 19,4 млн драмов (49 тыс. долларов).

Сам Гаспарян, зная о том, что жена не ходит на работу, не предпринимал никаких шагов для изменения ситуации. Таким образом, начальник полиции и его жена в составе группы злоупотребили должностными полномочиями, что привело к тяжким последствиям, считает следствие.

Для выдвижения обвинения и избрания меры пресечения дело направлено в Антикоррупционный комитет.

Ранее уголовное преследование было начато в отношении дочери бывшего начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна – Я.Г. – по статье о растрате и присвоении государственных средств.